Sagra dell' Asado 2026 a San Colombano Certenoli con specialità tipiche sangria e musica dal vivo

La Sagra dell'Asado si terrà a San Colombano Certenoli domenica 17 maggio, organizzata dal Circolo Acli. L'evento inizierà alle 12 e prevede la degustazione di specialità locali, accompagnate da sangria e musica dal vivo. La manifestazione coinvolge la comunità e si svolge nel rispetto delle normative vigenti. È prevista la partecipazione di diversi espositori e artisti, con attività pensate per tutte le età.

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