Sagra dell' Asado 2026 a San Colombano Certenoli con specialità tipiche sangria e musica dal vivo
La Sagra dell'Asado si terrà a San Colombano Certenoli domenica 17 maggio, organizzata dal Circolo Acli. L'evento inizierà alle 12 e prevede la degustazione di specialità locali, accompagnate da sangria e musica dal vivo. La manifestazione coinvolge la comunità e si svolge nel rispetto delle normative vigenti. È prevista la partecipazione di diversi espositori e artisti, con attività pensate per tutte le età.
Torna a San Colombano Certenoli l'attesa Sagra dell'Asado, organizzata dal Circolo Acli domenica 17 maggio a partire dalle ore 12. Oltre al piatto forte, sarà possibile gustare tanti altri piatti tipici, mentre nel pomeriggio sarà disponibile la sangria. Dalle 15 pomeriggio danzante con.🔗 Leggi su Genovatoday.it
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