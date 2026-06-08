Sagra del Sacro Cuore a Ca’ Vio
A Ca’ Vio si svolge la Sagra del Sacro Cuore, evento che dura due weekend. La festa è organizzata dalla parrocchia locale e attira residenti, famiglie e turisti. Durante le serate si possono gustare piatti della tradizione culinaria della zona. L’evento si tiene ogni anno nel periodo estivo.
Due weekend all'insegna della buona cucina della tradizione. A Ca’ Vio torna la Sagra del Sacro Cuore, storica festa organizzata dalla parrocchia locale che ogni anno richiama residenti, famiglie e turisti per trascorrere insieme piacevoli serate estive.L'appuntamento è in programma sabato 13 e. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
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