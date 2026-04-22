Venerdì 24 aprile alle 19, un sacerdote e direttore della Pastorale Giovanile di Salerno-Campagna-Acerno, nonché cappellano della squadra di calcio locale, sarà presente nella Chiesa del Sacro Cuore a Benevento. La sua visita è stata annunciata ufficialmente, senza ulteriori dettagli su eventuali incontri o eventi collegati. La presenza del sacerdote si inserisce in un momento di attività pastorale nella città.

Tempo di lettura: 2 minuti Roberto Faccenda, sacerdote e direttore della Pastorale Giovanile di Salerno-Campagna-Acerno e cappellano della Salernitana, sarà a Benevento venerdì 24 aprile alle 19.30 presso la Chiesa del Sacro Cuore di Gesù, parrocchia Padri Cappuccini in via Meomartini 14 a Benevento, per presentare il suo libro “A(r)marsi con cinque ciottoli”. L’autore è diventato una figura di riferimento per molti giovani, grazie anche alla sua presenza reale e credibile sui social media. Con migliaia di visualizzazioni dei suoi sermoni e incontri con il pubblico ha raggiunto una grande notorietà offrendo ai fedeli, non solo armi convenzionali, ma atteggiamenti interiori.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Benevento, don Roberto Faccenda alla Chiesa del Sacro Cuore

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