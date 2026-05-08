Preghiera del mattino 8 maggio | nel rifugio del Sacro Cuore di Gesù

Il 8 maggio, in un rifugio dedicato al Sacro Cuore di Gesù, si è svolta una preghiera mattutina. L’evento ha visto la partecipazione di fedeli che hanno elevato preghiere di protezione e fiducia per l’inizio della giornata. Durante la cerimonia, sono state invocate le benedizioni e l’amore infinito attribuito alla figura sacra. La messa è durata alcuni minuti e si è conclusa con un momento di silenzio.

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In questo venerdì 8 maggio, alziamo lo sguardo al Sacro Cuore di Gesù. Invochiamo la Sua protezione per iniziare la giornata con fiducia, offrendo ogni nostra fatica al Suo Amore infinito. In questo mattino di venerdì 8 maggio, alziamo lo sguardo al cielo e chiediamo a Gesù di essere accompagnati in ogni istante dal Suo Sacro Cuore. Iniziamo questa giornata carichi di fiducia, certi che ogni nostra fatica e ogni nostra gioia troveranno dimora nel Suo amore che non conosce confini. Cuore di Gesù, attiraci a Te e trasformaci; porta a noi le ricchezze del Tuo Amore infinito, brucia in esso le nostre deficienze e le nostre infedeltà; aumenta in noi la fede, la speranza e la carità.🔗 Leggi su Lalucedimaria.it © Lalucedimaria.it - Preghiera del mattino 8 maggio: nel rifugio del Sacro Cuore di Gesù Saint John Mary Vianney – The Faith and Devotion of the Historic Curé of Ars Notizie correlate Preghiera del mattino, 1 Maggio: inizia il mese con il Sacro Cuore di GesùInizia il mese di maggio: affidiamo al Cuore di Gesù le nostre speranze, il nostro lavoro e ogni nostra azione, perché siano guidati dalla Sua... Preghiera del mattino, 20 Marzo 2026: invocazione potente al Sacro Cuore di Gesù“Voglio stare con Te”: apri il tuo spirito alla Grazia del Signore con questa preghiera del mattino. Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: Supplica alla Madonna di Pompei 8 maggio 2026: il testo integrale della preghiera e la diretta video; Le reliquie di Padre Pio arrivano in città: quattro giorni di preghiera e devozione; A te che ritorni sempre!. Imola accoglie la Madonna del Piratello, il programma delle Rogazioni; Il prodotto di marketing Silvia Salis. Preghiera del mattino 7 maggio: la gioia di rimanere nel suo AmorePreghiera del mattino: inizia con la gioia che nasce dall'incontro con Gesù. Chiediamo di abitare nel Suo amore in questo giovedì eucaristico. lalucedimaria.it La Rete Mondiale di Preghiera del Papa celebra con gioia il primo anniversario del pontificato di Papa Leone XIV. @Pontifex_it #PapaLeone #Pace #PreghiamoInsieme x.com Vatican News. . Dalla Santa Casa di Loreto, recita della preghiera del Regina Caeli e del Rosario facebook