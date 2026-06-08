Sagra dei Testaieu 2026 a Cogorno | ricco menù musica e tradizioni locali
La 39ª edizione della Sagra dei Testaieu si svolgerà nel 2026 a Cogorno, organizzata dall'Accademia della Ciappa e dei Testaieu in collaborazione con la USD Cogornese. La manifestazione prevede un menù ricco di piatti tradizionali, accompagnati da musica e momenti dedicati alle tradizioni locali. La sagra rappresenta un appuntamento consolidato nel calendario del paese, con una lunga storia di valorizzazione delle pratiche culturali e gastronomiche della zona.
L'Accademia della Ciappa e dei Testaieu, in collaborazione con la USD Cogornese, presenta la 39^ edizione della Sagra dei Testaieu a Cogorno, una manifestazione storica che ormai da anni prosegue nel segno della tradizione locale e degli antichi valori. Appuntamento da venerdì 12 a domenica 14. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
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