Sagra dei Testaieu 2026 a Cogorno | ricco menù musica e tradizioni locali

Notizia in breve

La 39ª edizione della Sagra dei Testaieu si svolgerà nel 2026 a Cogorno, organizzata dall'Accademia della Ciappa e dei Testaieu in collaborazione con la USD Cogornese. La manifestazione prevede un menù ricco di piatti tradizionali, accompagnati da musica e momenti dedicati alle tradizioni locali. La sagra rappresenta un appuntamento consolidato nel calendario del paese, con una lunga storia di valorizzazione delle pratiche culturali e gastronomiche della zona.