Sagra delle Cerase | musica e tradizioni nel borgo di Sant’Angelo Romano

A Sant’Angelo Romano si avvicina la Sagra delle Cerase, un evento che porta musica e tradizioni nel borgo. Durante la manifestazione, sono previste restrizioni sulla vendita di bottiglie nei bar locali, con divieti specifici di orario e quantità. La viabilità in Via Roma subirà modifiche temporanee per consentire il passaggio dei carri allegorici, con deviazioni e chiusure al traffico previste durante le giornate della festa. La manifestazione si svolgerà nel rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza.

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? Punti chiave Quali restrizioni sulla vendita di bottiglie colpiranno i bar del borgo?. Come cambierà la viabilità in Via Roma per il passaggio dei carri?. Dove si potranno trovare i parcheggi per chi arriva da fuori?. Chi animerà le serate musicali dopo i vespri di San Michele?.? In Breve Venerdì 22 maggio vespri a San Michele e concerto anni 90 in Piazza Belvedere.. Sabato 23 maggio presentazione libro di Cristiano Massa e processione di Santa Liberata.. Domenica 24 maggio sfilata carri allegorici e concerto A-Live alle ore 21:00.. Divieto vendita vetro e occupazione suolo pubblico in Via Roma e Piazza Belvedere.. Sant’Angelo Romano, venerdì 22 maggio 2026, ore 18:00: i vespri in onore di San Michele Arcangelo danno il via ufficiale alla 60esima edizione della Sagra delle Cerase nel borgo. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sagra delle Cerase: musica e tradizioni nel borgo di Sant’Angelo Romano ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Tre giorni tra gusto e tradizioni: a Sant’Angelo Muxaro torna la sagra dell’asparago selvatico sicanoTre giorni di eventi tra gastronomia, natura e cultura per celebrare uno dei prodotti più identitari del territorio. A Isnello torna la Sagra delle Verdure: degustazioni, musica ed escursioni nel borgo madonitaLa Sagra delle Verdure di Isnello è un evento capace di coniugare cultura, natura e gastronomia, offrendo ai visitatori un’esperienza immersiva in un... SANT’ANGELO ROMANO – Via alla Sagra delle Cerase: tre giorni di eventi nel BorgoA Sant’Angelo Romano è iniziato il conto alla rovescia per la 60esima edizione della Sagra delle Cerase. Si tratta di un evento organizzato dalla Nuova ProLoco Sant’Angelo Romano col patrocinio dell ... tiburno.tv