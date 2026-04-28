Scampagnata in Compagnia a San Maurizio di Monti con ricco menù e musica dal vivo

Il Comitato Fuochi San Maurizio 1923 ha annunciato due giornate di eventi a San Maurizio di Monti, con una scampagnata che si svolgerà venerdì 1° maggio a pranzo e sabato 2 maggio a cena. L'iniziativa prevede un menù ricco e musica dal vivo, offrendo l'occasione di trascorrere del tempo all'aperto con la partecipazione della comunità locale. Le manifestazioni si terranno in un'area dedicata per tutta la durata dell'evento.

Il Comitato Fuochi San Maurizio 1923 organizza la "Scampagnata in Compagnia" a San Maurizio di Monti (Rapallo): due giorni di festa all'aria aperta in programma venerdì 1° maggio a pranzo e sabato 2 maggio a cena.Ricco menù tradizionale con specialità liguri e non solo: dalle fave col salame ai.🔗 Leggi su Genovatoday.it Notizie correlate Sagra della Primavera a San Colombano con stand gastronomici e musica dal vivoDomenica 22 marzo si festeggia a San Colombano con la Sagra della Primavera a cura del Circolo Acli. Sagra della Porchetta a San Colombano Certenoli: 25 Aprile con gastronomia e musica dal vivoSabato 25 aprile a partire dalle 12 appuntamento a San Colombano Certenoli per la Sagra della Porchetta.