Sagra degli Gnocchi 2026 a Manesseno con stand gastronomici e serate musicali

La 13ª edizione della Sagra degli Gnocchi si svolgerà a Manesseno dal 12 al 14 giugno. L’evento si terrà nei locali di via Giacomo Poiré 91-93 e prevede stand gastronomici e serate musicali. L’organizzazione è a cura dell’Oratorio Circolo Ricreativo Cattolico Anspi Manesseno Aps in collaborazione con la Parrocchia di San Martino. La manifestazione vede la partecipazione di diverse realtà locali e si svolge su tre giorni consecutivi.

Torna a Manesseno la Sagra degli Gnocchi. L'Oratorio Circolo Ricreativo Cattolico Anspi Manesseno Aps - Ets in collaborazione con la Parrocchia di San Martino, organizza nei locali di via Giacomo Poiré 91-93 a Manesseno la 13^ edizione, da venerdì 12 a domenica 14 giugno.Venerdì e sabato gli. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

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