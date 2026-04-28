Sagra dei Ravioli e delle Focaccette a Capreno con stand gastronomici e ballo con orchestra

La Società Ricreativa Sportiva Culturale Capreno ha annunciato l’edizione 2026 della Sagra dei Ravioli e delle Focaccette, che si terrà a Capreno, frazione di Sori. La manifestazione prevede stand gastronomici con specialità locali e un concerto con un’orchestra, con ballo aperto al pubblico. L’evento si svolgerà nel centro del paese, coinvolgendo la comunità locale e visitatori da fuori zona.

La Società Ricreativa Sportiva Culturale Capreno organizza l'edizione 2026 della Sagra dei Ravioli e delle Focaccette, a Capreno (Sori).Si inizia alle 12 con l'apertura dello stand gastronomico. Alle 16 ballo con la Giuse & Alessia Band, la festa prosegue anche la sera con la riapertura degli.🔗 Leggi su Genovatoday.it

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