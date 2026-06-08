Il club turco ha annunciato l'assenza dello sponsor Maldini, mentre Safi ha perso le elezioni. Successivamente, l'allenatore ha ottenuto il via libera per ingaggiare Greenwood. L'ex capitano rossonero si era lamentato di essere stato coinvolto nella campagna elettorale senza consenso.

Tutto il mondo è paese. Le promesse sono parte integrante delle campagne elettorali. La politica fa scuola anche nel mondo dello sport, basta vedere quanto accaduto a Istanbul nella corsa alla presidenza del Fenerbahce, vinta da Yunus Aydin su Hakan Safi. La sconfitta di quest'ultimo ha avuto ripercussioni anche sul nostro calcio. Come grande mossa propagandistica, Safi si era fatto affiancare da una leggenda del Milan, Paolo Maldini, che in caso di successo gli avrebbe fatto da consulente. L'ex rossonero si era però defilato già alla vigilia, mostrando insofferenza per essere stato usato come strumento elettorale,... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Fenerbahce: senza lo sponsor Maldini, Safi perde le elezioni. E ora Gasp ha via libera per Greenwood

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