Roma 100 milioni per un mercato da Champions | Dybala resta trattative per Greenwood e Nusa poi

Il mercato di gennaio si apre con un investimento di 100 milioni di euro per rafforzare la squadra in vista delle competizioni europee. La società ha deciso di mantenere l’attaccante attualmente in rosa, mentre sono in corso trattative per portare un attaccante del Marsiglia e un’ala dal Lipsia. Le discussioni con gli agenti di Greenwood e Nusa sono in fase avanzata, ma nulla è ancora definito.

"La Champions aggiusta capre e cavoli anche per il mercato". Sorride di gusto Gian Piero Gasperini al termine di una stagione ha portato la Roma al terzo posto e quindi nella massima competizione europea dopo 7 anni di assenza. Sorride, anzi ride Gasp. Perché, oltre alla soddisfazione e il prestigio del traguardo sportivo, ora ci saranno risorse e possibilità in più per una campagna d’acquisti che il tecnico vorrebbe da scudetto. "Il Fair Play finanziario poteva pesare anche sul prossimo mercato, invece la Champions aggiusta capre e cavoli e ci mette nella condizione di migliorare la squadra. Sia per quanto riguardo il lato economico sia per la vetrina. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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