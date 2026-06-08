A Monaco, il 19enne italiano ha concluso la gara in ultima posizione, terminando il Gran Premio senza punti. Durante la corsa, ha subito problemi tecnici che lo hanno rallentato e portato a ritirarsi a pochi giri dalla fine. La sua performance ha deluso le aspettative di tifosi e addetti ai lavori, mentre i piloti di testa hanno dominato la corsa. La gara si è conclusa con la vittoria di un pilota di riferimento, seguito da altri due in top three.

Kimi Antonelli vola, diventa il più giovane vincitore del GP di Monaco, con 5 vittorie di fila va in fuga nel Mondiale e ogni weekend riscrive record a ripetizione. In questo momento è come un uragano sulla F1. E come passa un uragano, alle sue spalle restano numerosi effetti collaterali. Le sue imprese hanno travolto tutti gli avversari. Ieri, per dire, a Montecarlo, poco prima dell’incidente di Lance Stroll, il ritmo di gara del 19enne bolognese aveva risucchiato implacabilmente tutti gli avversari; solo le due Ferrari di Lewis Hamilton (2°) e Charles Leclerc (3°) risultavano a pieni giri. La bandiera rossa ha evitato a tanti l’umiliazione del doppiaggio nell’ordine d’arrivo. Tra loro anche George Russell, che aveva appena subito l’onta della bandiera blu, da poco sventolatagli per far passare il giovane compagno. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Russell, Leclerc, Verstappen: così l'uragano Antonelli lascia alle spalle tanti sogni infranti

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Bombshell Leclerc Penalty & Verstappen Punished In Miami

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