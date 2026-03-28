LIVE F1 GP Giappone 2026 in DIRETTA | Antonelli davanti a Russell nelle FP3 Leclerc in top 3 Alle 7 | 00 le qualifiche

Nelle sessioni di prove libere del Gran Premio di Giappone 2026, Antonelli si è posizionato davanti a Russell nelle FP3, mentre Leclerc si è collocato tra i primi tre. Le qualifiche sono previste per le 7:00. Gli appassionati possono aggiornare la diretta live cliccando sul link dedicato. La sessione di qualifiche sarà seguita nelle prossime ore.