LIVE F1 GP Giappone 2026 in DIRETTA | Antonelli davanti a Russell nelle FP3 Leclerc in top 3 Alle 7 | 00 le qualifiche
Nelle sessioni di prove libere del Gran Premio di Giappone 2026, Antonelli si è posizionato davanti a Russell nelle FP3, mentre Leclerc si è collocato tra i primi tre. Le qualifiche sono previste per le 7:00. Gli appassionati possono aggiornare la diretta live cliccando sul link dedicato. La sessione di qualifiche sarà seguita nelle prossime ore.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4.38 E’ tutto per il momento, Amici di OA Sport. L’appuntamento è per le ore 7:00, momento in cui cominceranno le attesissime qualifiche! A più tardi! 4.35 Questa la classifica ufficiale della terza sessione di prove libere Kimi Antonelli ( Mercedes-AMG Petronas Formula One Team ) — 1:29.362. George Russell (Mercedes) — +0.254. Charles Leclerc ( Ferrari ) — +0.867. Oscar Piastri ( McLaren ) — +1.002. Lewis Hamilton (Ferrari) — +1.021. Lando Norris (McLaren) — +1.238. Nico Hulkenberg ( Audi Formula 1 Team ) — +1.296. Max Verstappen ( Red Bull Racing ) — +1.548. Gabriel Bortoleto (Audi) — +1.638. Pierre Gasly ( Alpine F1 Team ) — +1. 🔗 Leggi su Oasport.it
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