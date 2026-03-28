Kimi Antonelli in pole nel Gp del Giappone 2026 Alle sue spalle Russell Quarto Leclerc

Kimi Antonelli si è aggiudicato la pole position nel Gran Premio del Giappone, terzo appuntamento del campionato mondiale di Formula 1 del 2026. Alle sue spalle si sono classificati George Russell e Charles Leclerc, rispettivamente in seconda e quarta posizione. La sessione di qualifiche si è conclusa con Antonelli davanti a tutti, confermando la sua presenza in prima fila per la corsa di domani.

Kimi Antonelli continua a fare la voce grossa anche nel Gran Premio del Giappone, terzo appuntamento del Mondiale di Formula 1. L’italiano con la sua Mercedes, dopo aver conquistato il Gp di Cina, ha firmato oggi, sabato 28 marzo, la pole position a Suzuka con il miglior tempo di 1’28”778 precedendo di 3 decimi di secondo il compagno di scuderia George Russell. ANTONELLI TAKES POLE AT SUZUKA!! That’s back-to-back poles for Kimi? #F1 #JapaneseGP pic.twitter.comJpuJTI37yZ — Formula 1 (@F1) March 28, 2026 Scatterà dalla terza piazza invece Oscar Piastri su McLaren che ha chiuso con il tempo di 1’29”132. Quarto tempo per la Ferrari di Charles Leclerc che ha chiuso le qualifiche a più di 6 decimi dall’italiano. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Kimi Antonelli in pole nel Gp del Giappone 2026. Alle sue spalle Russell. Quarto Leclerc Articoli correlati Leggi anche: Gp del Giappone di F1, la lotta per la pole. Leclerc davanti a Russell e Antonelli, Hamilton quarto Live Leggi anche: La Mercedes domina le Qualifiche del GP Australia: Russell in pole, poi Antonelli. Leclerc quarto Una raccolta di contenuti su Kimi Antonelli Temi più discussi: Andrea Kimi Antonelli, il futuro della Formula 1 parte in pole – Aggiungi contatto podcast, Adnkron; Kimi Antonelli, atto II: dall'esordio al GP del Giappone; Andrea Kimi Antonelli, il futuro della Formula 1 parte in pole; Formula 1, Kimi Antonelli conquista la seconda pole consecutiva in Giappone. Giro da urlo di Kimi Antonelli! Pole in Giappone, che gap su Russell! Ferrari in grande difficoltàAndrea Kimi Antonelli lancia un segnale importante a George Russell e domina le qualifiche del Gran Premio del Giappone 2026, terza tappa stagionale del ... oasport.it F1 Giappone, Kimi Antonelli in pole.Kimi Antonelli su Mercedes ha ottenuto la pole position del Gp del Giappone di F1. Si tratta della seconda per il 19enne pilota bolognese. In prima fila partirà il compagno di squadra George Russell. ansa.it Andrea Kimi Antonelli, grazie a un passaggio sontuoso in 1:28.778, ha fatto sua la pole position al termine delle qualifiche del Gran Premio del Giappone. Dando sfoggio di un'autentica prova di forza, il talento italiano ha preceduto di quasi tre decimi il proprio - facebook.com facebook Pole abbastanza netta di Kimi Antonelli a Suzuka, rispunta Piastri davanti alle Ferrari. Nelle prime 3 qualifiche il problema più significativo della Ferrari é che non riesce a migliorare quei 3 decimi tra Q2 e Q3 #AutoRacer x.com