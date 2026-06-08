Rusedski ha detto che già in Australia circolava la voce sul possibile ritiro di Sinner. La notizia si è diffusa tra gli addetti ai lavori, ma finora nessuna conferma ufficiale è arrivata. La discussione si concentra sulla possibilità che il tennista italiano abbia deciso di smettere, anche se non ci sono dichiarazioni ufficiali che lo confermino. La questione rimane aperta e al centro di molte speculazioni.

Il Roland Garros 2026 verrà ricordato in futuro per il primo titolo Slam di Alexander Zverev, per le rimonte epiche di Matteo Arnaldi e per diversi match estremamente spettacolari ed emozionanti come quello tra Diogo Fonseca e Novak Djokovic, ma soprattutto per la clamorosa eliminazione del numero 1 al mondo e strafavorito della vigilia Jannik Sinner a causa di un malore dopo essersi ritrovato avanti 6-3 6-2 5-1 al secondo turno contro l’argentino Juan Manuel Cerundolo. Nelle ore e nei giorni successivi a quell’episodio si sono susseguite una lunga serie di speculazioni ed interpretazioni da parte di tifosi, appassionati e addetti ai lavori, ma resterà sempre un alone di mistero su quanto accaduto in quell’occasione sul Philippe Chatrier. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - Rusedski alimenta i dubbi sul ritiro di Sinner: “Girava una voce già in Australia”

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