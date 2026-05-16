Durante un match di tennis, Jannik Sinner ha mostrato segni di difficoltà, specialmente nel secondo set, quando ha perso 7-5 e si è trovato sotto 0-4 contro il suo avversario. Flavia Pennetta ha commentato il suo stato emotivo, ricordando che già l'anno precedente, durante un torneo in Australia, aveva manifestato un malessere simile. Sinner ha avuto momenti di tensione e si è trovato in una posizione complicata, che ha richiesto attenzione e gestione da parte sua.

Sembrava a un passo dal crollo, soprattutto nel secondo set perso 7-5, quando si è ritrovato vicino allo 0-4 contro Daniil Medvedev. Durante quella fase della semifinale degli Internazionali d’Italia 2026, Jannik Sinner è apparso più volte affannato, quasi in debito d’ossigeno, come se il ritmo imposto dal russo, unito alla lunga sequenza di tornei e partite disputate negli ultimi mesi, stesse improvvisamente presentando il conto al numero 1 del mondo. Una sensazione che, almeno sul piano agonistico, è stata ridimensionata poco dopo. In avvio di terzo set, infatti, l’altoatesino è riuscito a strappare il servizio all’avversario, portandosi avanti prima dell’interruzione per pioggia che ha costretto gli organizzatori a rinviare il match a sabato pomeriggio, con Jannik in vantaggio 4-2. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Flavia Pennetta sul malessere di Jannik Sinner: “Era già accaduto in Australia l’anno scorso”

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