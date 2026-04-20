Carlos Alcaraz alimenta dubbi sul Roland Garros | Prossimo test cruciale giorni che non passano mai

Carlos Alcaraz ha espresso incertezze sulla sua presenza al prossimo torneo di Parigi, definendo i giorni che lo separano dal Roland Garros come un “test cruciale” per il suo recupero. Dopo aver già rinunciato alle tappe di Barcellona e Madrid a causa di un infortunio al polso, il giocatore non ha ancora confermato se sarà in grado di partecipare agli ultimi due grandi eventi sulla terra battuta della stagione.

Sembra davvero in bilico la partecipazione di Carlos Alcaraz agli ultimi due grandi appuntamenti della stagione sulla terra battuta, dopo aver già dovuto dare forfait ai tornei di Barcellona e Madrid per un infortunio al polso. Il numero 2 del ranking ATP, impegnato nella capitale iberica in occasione dei Laureus Awards (con la cerimonia di premiazione prevista stasera), sta indossando un tutore al braccio destro in attesa di effettuare ulteriori esami nei prossimi giorni. In base alle ultime indiscrezioni sarebbe molto probabile la sua assenza al Foro Italico per gli Internazionali d’Italia, mentre potrebbe diventare una vera e propria corsa contro il tempo per presentarsi al via del Roland Garros.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Carlos Alcaraz alimenta dubbi sul Roland Garros: “Prossimo test cruciale, giorni che non passano mai” Notizie correlate Carlos Alcaraz mette in dubbio la presenza al Roland Garros: “Il prossimo test sarà cruciale”Sembra davvero in bilico la partecipazione di Carlos Alcaraz agli ultimi due grandi appuntamenti della stagione sulla terra battuta, dopo aver già... Carlos Alcaraz si concentra su strategia e controllo del gioco prima del Roland Garros.Carlos Alcaraz si concentra su strategia e controllo del gioco prima del Roland Garros. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Carlos Alcaraz, il crollo psicologico: Perché ho dubbi su me stesso | Libero Quotidiano.it; Carlos Alcaraz, problema al polso: si ritira dall'Atp di Barcellona, Sinner resta numero 1 | Libero Quotidiano.it; Jannik Sinner e il derby, allarme rosso a Roma: cosa può accadere | Libero Quotidiano.it. La foto di Alcaraz col tutore al braccio diventa virale: dubbi su Roma e Roland GarrosNello scatto Alcaraz si trovava in un ristorante di Alicante a godersi un po’ di relax. L’immagine fa riflettere sulle sue condizioni e sulla partecipazione ai prossimi tornei più attesi. fanpage.it Carlos Alcaraz mette in dubbio la presenza al Roland Garros: Il prossimo test sarà crucialeSembra davvero in bilico la partecipazione di Carlos Alcaraz agli ultimi due grandi appuntamenti della stagione sulla terra battuta, dopo aver già dovuto ... oasport.it PANATTA: La stoccata ad Alcaraz sul piano tecnico e gestionale:"È in crisi per un motivo, diciamoci la verità...". La sfida tra Sinner e Carlos Alcaraz, non è solo tecnica ma soprattutto mentale. "Da quello che vedo, Sinner ha una dedizione assoluta per il t facebook Il numero uno al mondo ha sciolto ogni dubbio e sarà presente nella Caja Magica, dove avrà l’opportunità di allungare in classifica su Carlos Alcaraz, assente per un problema fisico L’azzurro arriva da un momento straordinario, e potrebbe entrare ulteriorm x.com