rugby valdarno weekend da protagonisti

Il Rugby Valdarno ha ottenuto risultati significativi nel fine settimana, con vittorie importanti sia nel settore maschile che in quello femminile. La squadra maschile ha conquistato una vittoria in trasferta, mentre le donne hanno ottenuto un successo casalingo. Le partite si sono svolte tra sabato e domenica, portando il club a una serie di risultati positivi che rafforzano la propria posizione nei rispettivi campionati.

Firenze, 08 giugno 2026 – È stato un fine settimana straordinario per il Rugby Valdarno, protagonista su più fronti con risultati di grande prestigio che hanno coinvolto sia il settore maschile sia quello femminile. Una due giorni intensi, ricchi di emozioni e soddisfazioni, che hanno confermato la crescita del movimento rugbistico valdarnese e il valore del lavoro portato avanti quotidianamente dalla società. Un fine settimana nel quale le formazioni giovanili hanno saputo distinguersi grazie a prestazioni di qualità, caratterizzate da determinazione, spirito di squadra e capacità di affrontare avversari di alto livello. Il primo importante... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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U16 VALDARNO VS CAVALIERI

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