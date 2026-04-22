rugby valdarno un weekend tra vittorie fair play e passione

Nel fine settimana appena trascorso, il Rugby Valdarno ha disputato diverse partite che hanno visto i propri atleti protagonisti sul campo “Florio Turrini” di Figline Valdarno. Le gare si sono svolte tra momenti di fair play e passione, portando a risultati positivi per la squadra. La giornata ha visto anche l’impegno di tutti i partecipanti nel rispetto delle regole e nello spirito sportivo.

Firenze, 22 aprile 2026 – Un fine settimana intenso e ricco di emozioni per il Rugby Valdarno, iniziato sotto i migliori auspici al campo “Florio Turrini” di Figline Valdarno. Il torneo “Mario Lapi”, dedicato alle categorie Under 10 e Under 12, si è confermato un appuntamento di grande richiamo, sia dal punto di vista organizzativo che per la partecipazione. Numerose le squadre presenti – Florentia, Sesto, Firenze 31, Lyons, Colle Val d'Elsa, Puma, Lucca, Mugello e Scandicci – che hanno animato l'impianto con partite combattute e corrette. Una giornata resa speciale anche dalla presenza di tanti spettatori e dall'entusiasmo dei giovani atleti, protagonisti di sfide all'insegna dello sport e del divertimento.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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