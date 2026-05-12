Rugby Valdarno weekend di emozioni

Nel fine settimana appena trascorso, il Rugby Valdarno ha partecipato a diverse partite e allenamenti, coinvolgendo tutte le categorie del settore giovanile e gli Old. La squadra ha affrontato incontri su più campi, raccogliendo risultati e momenti di confronto tra i giocatori. La partecipazione delle diverse squadre ha rappresentato un momento di attività e impegno per il club.

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Arezzo, 12 maggio 2026 – È stato un fine settimana ricco di soddisfazioni, entusiasmo e spirito di squadra per il Rugby Valdarno, impegnato su diversi campi con tutte le categorie del settore giovanile e con gli Old. Un weekend che ha confermato la crescita del movimento valdarnese non solo dal punto di vista tecnico, ma anche sotto il profilo caratteriale e umano. Il risultato più prestigioso arriva dalla formazione Under 10, protagonista di un torneo di altissimo livello con sedici squadre partecipanti. I piccoli lupi hanno conquistato uno splendido secondo posto al termine di un percorso esaltante, fermandosi soltanto in finale contro il Villorba, formazione considerata una delle realtà più forti del panorama nazionale giovanile.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Rugby Valdarno, weekend di emozioni ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Rugby Valdarno, un weekend a tutto campo tra giovanili e femminileArezzo, 03 marzo 2026 – Fine settimana ricco di impegni per il Rugby Valdarno, con le formazioni impegnate su più campi tra sabato e domenica in un... Rugby Valdarno, un weekend tra vittorie, fair play e passioneFirenze, 22 aprile 2026 – Un fine settimana intenso e ricco di emozioni per il Rugby Valdarno, iniziato sotto i migliori auspici al campo “Florio... Argomenti più discussi: Un weekend di carattere: il Rugby Valdarno brilla su tutti i campi; Bicincittà: due giorni su due ruote tra Bibbiena e Valdarno; Maremma Social Rugby, esordio ufficiale per gli Under 16 in un campionato FIR; Secondo successo consecutivo per Pallavolo San Giorgio che espugna Valdarno (0-3). Rugby Valdarno. Week end di grandi soddisfazioniArezzo, 05 maggio 2026 – È stato un inizio di maggio da ricordare per il Rugby Valdarno, protagonista di un fine settimana in cui risultati sportivi, crescita tecnica e spirito di squadra si sono intr ... sport.quotidiano.net