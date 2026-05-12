Rugby Valdarno weekend di emozioni
Nel fine settimana appena trascorso, il Rugby Valdarno ha partecipato a diverse partite e allenamenti, coinvolgendo tutte le categorie del settore giovanile e gli Old. La squadra ha affrontato incontri su più campi, raccogliendo risultati e momenti di confronto tra i giocatori. La partecipazione delle diverse squadre ha rappresentato un momento di attività e impegno per il club.
Arezzo, 12 maggio 2026 – È stato un fine settimana ricco di soddisfazioni, entusiasmo e spirito di squadra per il Rugby Valdarno, impegnato su diversi campi con tutte le categorie del settore giovanile e con gli Old. Un weekend che ha confermato la crescita del movimento valdarnese non solo dal punto di vista tecnico, ma anche sotto il profilo caratteriale e umano. Il risultato più prestigioso arriva dalla formazione Under 10, protagonista di un torneo di altissimo livello con sedici squadre partecipanti. I piccoli lupi hanno conquistato uno splendido secondo posto al termine di un percorso esaltante, fermandosi soltanto in finale contro il Villorba, formazione considerata una delle realtà più forti del panorama nazionale giovanile.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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