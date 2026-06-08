rugby mammut stagione da applausi

La stagione della squadra di rugby Mammut si è conclusa con risultati positivi e numerosi successi. Durante l’anno, la squadra ha ottenuto diverse vittorie e ha migliorato le proprie performance rispetto alle stagioni precedenti. Le partite disputate hanno registrato un incremento di pubblico e l’interesse per il team è cresciuto. La stagione si è chiusa con un bilancio complessivamente favorevole, evidenziando un progresso nelle competizioni e una crescita del livello di gioco.

Arezzo, 08 giugno 2026 – Si è conclusa con risultati significativi e tante soddisfazioni la stagione agonistica 20252026 del Rugby Mammut di Montevarchi per le formazioni giovanili del progetto ARTE Toscana, protagoniste di un finale di annata intenso, ricco di impegno, crescita sportiva e momenti da ricordare. Le squadre giovanili hanno affrontato gli ultimi appuntamenti della stagione confermando il valore del percorso intrapreso, non soltanto dal punto di vista dei risultati ottenuti, ma soprattutto per la maturazione tecnica e umana dei ragazzi e delle ragazze coinvolti nel progetto. L’Under 14 maschile ha chiuso il proprio cammino stagionale partecipando al torneo di Livorno, ultimo appuntamento di un’annata impegnativa e formativa. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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