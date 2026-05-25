I Mammut di Montevarchi hanno concluso la stagione con due successi, partecipando al Torneo di Perugia e a quello Avis di Cecina. I risultati ottenuti in queste tappe finali hanno confermato le buone prestazioni della squadra e rafforzato le aspettative per il futuro. La fase conclusiva della stagione si è rivelata ricca di emozioni e segnali positivi, dimostrando la crescita e il livello raggiunto.

Arezzo, 25 maggio 2026 – Un altro fine settimana da ricordare per i Mammut, protagonisti tra il Torneo di Perugia e il Torneo Avis di Cecina in una fase finale di stagione che continua a regalare soddisfazioni, crescita e segnali importanti per il futuro. Dai più piccoli del minirugby fino all’Under16, tutte le squadre hanno mostrato entusiasmo, spirito di gruppo e voglia di migliorarsi, confermando il lavoro svolto durante l’anno. A Perugia sono scese in campo tutte le categorie del minirugby in un torneo molto partecipato, con 10 squadre Under6, 20 Under8, 20 Under10 e 15 Under12. Per i Mammut è stata soprattutto un’occasione per vivere un’esperienza di sport e condivisione, affrontata con il giusto atteggiamento dentro e fuori dal campo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Fine stagione da applausi per i Mammut di Montevarchi: Perugia e Cecina regalano emozioni e conferme

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