Montevarchi Il weekend del Rugby Mammut

Nel fine settimana appena trascorso, il Rugby Mammut Valdarno ha partecipato a diverse competizioni in varie città italiane, tra cui Firenze, Gubbio, Parma e Treviso. La squadra giovanile e il progetto femminile Arte Toscana hanno preso parte a incontri e tornei, portando a casa risultati e momenti di confronto. L'attività si è svolta in diverse location, coinvolgendo giovani atleti e atlete del settore.

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Arezzo, 12 maggio 2026 – È stato un fine settimana intenso e ricco di soddisfazioni per il Rugby Mammut Valdarno, impegnato tra Firenze, Gubbio, Parma e Treviso con le formazioni giovanili e il progetto femminile Arte Toscana. Un weekend che ha confermato la crescita del movimento valdarnese, capace di mettersi in evidenza sia nei risultati sia nello spirito mostrato in campo. I piccoli Mammut dell’Under 8 hanno partecipato alla Festa del Rugby organizzata presso l’impianto del Firenze 1931 Rugby. Nonostante la pioggia abbia accompagnato gran parte della giornata, i giovani valdarnesi hanno affrontato le quattro partite disputate con entusiasmo, energia e tanta voglia di divertirsi.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Montevarchi. Il weekend del Rugby Mammut ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Rugby Mammut, weekend positivo tra giovanili e crescitaArezzo, 04 maggio 2026 – Fine settimana positivo per il Rugby Mammut, impegnato su più fronti giovanili tra risultati incoraggianti, spirito di... Rugby Mammut, un weekend tra battaglie, crescita e spirito di squadraArezzo, 03 marzo 2026 – Weekend intenso per il Rugby Mammut, con tutte le categorie impegnate tra trasferte e appuntamenti casalinghi, in un fine...