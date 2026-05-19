Ruba 17 vasi in rame dal cimitero | 35enne arrestato dai Carabinieri

Un uomo di 35 anni è stato arrestato dai Carabinieri dopo aver rubato 17 vasi in rame dal cimitero di San Martino Valle Caudina. L'episodio è avvenuto durante la notte e i militari sono intervenuti in seguito a una segnalazione. I vasi erano stati rimossi da diverse tombe e il materiale recuperato è stato restituito ai familiari. L’uomo è stato portato in caserma e, successivamente, accompagnato davanti all’autorità giudiziaria per il rito di convalida.

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