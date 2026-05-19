Ruba 17 vasi in rame dal cimitero | 35enne arrestato dai Carabinieri

Da anteprima24.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo di 35 anni è stato arrestato dai Carabinieri dopo aver rubato 17 vasi in rame dal cimitero di San Martino Valle Caudina. L'episodio è avvenuto durante la notte e i militari sono intervenuti in seguito a una segnalazione. I vasi erano stati rimossi da diverse tombe e il materiale recuperato è stato restituito ai familiari. L’uomo è stato portato in caserma e, successivamente, accompagnato davanti all’autorità giudiziaria per il rito di convalida.

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Tempo di lettura: 2 minuti San Martino Valle Caudina (AV) – Furto di vasi al cimitero: arrestato in flagranza dai Carabinieri un 35enne sannita I Carabinieri della Stazione di San Martino Valle Caudina hanno tratto in arresto in flagranza di reato un 35enne della provincia di Benevento, ritenuto responsabile di furto aggravato. L’uomo, già noto alle Forze dell’Ordine per reati contro la persona e il patrimonio, nella mattinata odierna avrebbe asportato 17 vasi in rame da alcune tombe all’interno del cimitero comunale di San Martino Valle Caudina. Secondo quanto ricostruito dai militari dell’Arma, dopo aver perpetrato il furto, nel tentativo di allontanarsi, il 35enne avrebbe urtato un veicolo in sosta. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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