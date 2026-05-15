Ruba cavi di rame per 50mila euro da una centrale nucleare tedesca arrestato a Novara | i dettagli del blitz

Un uomo è stato arrestato dalla Polizia Stradale di Novara mentre tentava di portare via 1000 metri di cavi di rame da una centrale nucleare in Germania. Il furto, che ha coinvolto un valore stimato di circa 50mila euro, è stato scoperto durante un controllo stradale. L’arrestato è stato trasferito in carcere e ora dovrà rispondere dell’accusa di furto aggravato. La polizia ha sequestrato i cavi e avviato le indagini per chiarire eventuali complici o altre azioni connesse.

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È di un arresto per furto aggravato il bilancio di un’operazione condotta dalla Polizia Stradale di Novara, che ha dato esecuzione a un mandato di arresto europeo emesso dalle autorità giudiziarie tedesche. L’uomo, fermato durante un controllo autostradale, è stato riconosciuto come responsabile del trafugamento di circa 1000 metri di cavi in rame da una centrale nucleare, per un valore stimato di 50.000 €. Mandato di arresto europeo eseguito dalla Polizia Stradale Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione si è svolta nei giorni scorsi quando gli agenti della Sottosezione Autostradale di Novara Est hanno intensificato i controlli sulle principali arterie autostradali in occasione dei ponti festivi. 🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Ruba cavi di rame per 50mila euro da una centrale nucleare tedesca, arrestato a Novara: i dettagli del blitz ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Tenta di rubare 20 metri di cavi di rame da una centrale idrica: arrestato 33enneI carabinieri della tenenza di Misterbianco hanno arrestato un 33enne di Catania, accusato di furto aggravato, al termine di un intervento svolto in... Leggi anche: Catania, arrestato mentre ruba cavi di rame: proseguono i controlli in città Ruba cavi di rame per 50mila euro da una centrale nucleare tedesca, arrestato a Novara: i dettagli del blitzUn uomo è stato arrestato dalla Polizia Stradale di Novara per furto aggravato di 1000 metri di cavi di rame da una centrale nucleare tedesca. virgilio.it Sorpreso mentre tenta di rubare cavi di rame al castello Ursino x.com Napoli: ieri vi ho chiesto se erano ladri o vandali quelli che tagliano i cavi delle colonnine, credo che la risposta ora sia chiara… in foto colonnina lenta ENI aperta 24h, ora anche le colonnine lente vengono messe fuori uso danneggiandole senza rubare nulla. reddit Rubati i cavi di rame per l'impianto fotovoltaico, è colpo grosso: danno da oltre 40 mila euroRubati qualcosa come 50 mila metri di cavi di rame. Colpo grosso, anzi grossissimo visto il danno è stato quantificato in almeno 40 mila euro, in contrada Luna Zuppardo ad Agrigento. Una zona dove son ... agrigentonotizie.it