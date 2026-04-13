Approvata a Spoltore la graduatoria definitiva per il rimborso delle rette degli asili nido

Il Comune di Spoltore ha approvato la graduatoria definitiva dei nuclei familiari che riceveranno il rimborso delle rette degli asili nido. La lista completa è stata pubblicata sul sito istituzionale del comune. La decisione riguarda le domande presentate dai genitori per ottenere il contributo. La graduatoria indica quali famiglie sono state ammesse e quali invece non rientrano tra i beneficiari.