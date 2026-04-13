Approvata a Spoltore la graduatoria definitiva per il rimborso delle rette degli asili nido
Il Comune di Spoltore ha approvato la graduatoria definitiva dei nuclei familiari che riceveranno il rimborso delle rette degli asili nido. La lista completa è stata pubblicata sul sito istituzionale del comune. La decisione riguarda le domande presentate dai genitori per ottenere il contributo. La graduatoria indica quali famiglie sono state ammesse e quali invece non rientrano tra i beneficiari.
Approvato dal Comune di Spoltore l’elenco dei nuclei familiari ammessi al rimborso delle rette per gli asili nido: la graduatoria è pubblicata sul sito istituzionale www.comune.spoltore.pe.it. Il beneficio viene erogato attraverso il Fondo solidarietà comunale e tutte le istanze sono state.🔗 Leggi su Ilpescara.it
Asili nido: i due estremi delle rette: "Tra le meno care per i redditi bassi". Ma alte per chi ha 25mila euro di IseeSalvaguardare le famiglie con maggiori difficoltà economiche, fino alla totale esenzione del pagamento delle rette degli asili nido per chi ha un...
Leggi anche: Contributo affitto. Approvata dal Comune la graduatoria definitiva