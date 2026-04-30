Caos Biennale la reazione del Mic | Abbiamo appreso delle dimissioni dalla stampa

Il ministero ha dichiarato di non aver mai avuto l’intenzione di commissariare il presidente della Biennale, affermando di aver appreso delle sue dimissioni dalla stampa. La notizia ha generato scompiglio nel mondo dell’arte e delle istituzioni culturali, senza che ci siano stati comunicati ufficiali prima della diffusione pubblica. Il Mic ha precisato che le dimissioni non sono state annunciate o discusse in precedenza, lasciando spazio a interpretazioni sulla situazione interna.

«Non è, e non è mai stato nelle intenzioni del ministero commissariare il presidente della Biennale». Lo precisa il MiC, precisando di essersi «limitato a chiedere e ottenere documenti da mettere a disposizione del Maeci e di Palazzo Chigi per le dovute valutazioni circa le richieste della Ue sul rispetto del quadro sanzionatorio nei confronti della Russia. Quanto alle dimissioni della giuria, esse sono state apprese dal MiC dagli organi di informazione, e riguardano esclusivamente la potestà autonoma della Biennale. Il ministro Giuli, come da dichiarazioni pubbliche, conferma l’identità di vedute con il premier Giorgia Meloni ». Cosa stanno esaminando gli ispettori del Mic.🔗 Leggi su Open.online Notizie correlate Russia alla Biennale, Giuli chiede dimissioni del rappresentante MiC nel cdaNon si placano le polemiche sulla Biennale di Venezia, dovute alla partecipazione degli artisti russi. Biennale nel caos, Giuli contro consigliera del MiC che ha detto sì alla Russia“Il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, ha chiesto alla rappresentante del MiC nel Consiglio di amministrazione della Biennale, Tamara... Altri aggiornamenti Polemiche vigilia 61ª Biennale di Venezia: la Giuria Internazionale si dimetteDimissioni della giuria, polemiche internazionali e interventi istituzionali: la 61ª Biennale di Venezia si apre tra tensioni culturali e scontro politico. notizie.it Caos Biennale di Venezia. Giuli manda gli ispettori al Padiglione della RussiaIl ministero non fa sconti, sempre più concreta l’ipotesi commissariamento. Anche la Ue approva la linea dura: Non verremo finché Mosca rimane invitata. msn.com