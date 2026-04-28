Il provvedimento di grazia concesso a Nicole Minetti è stato confermato come avvenuto nel rispetto delle procedure previste dalla legge. La premier ha dichiarato di aver appreso della concessione dalla stampa e di aver chiesto chiarimenti sulle modalità di funzionamento della prassi. Secondo quanto riferito, il procedimento si sarebbe svolto senza deviazioni rispetto agli altri casi analoghi, garantendo così la conformità alle norme vigenti.

Il provvedimento di grazia di Nicole Minetti si è svolto “nel rispetto della legge e della prassi e non ha seguito in niente un iter diverso dagli altri”. Così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, affronta il caso della grazia concessa dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella a Nicole Minetti. Poi aggiunge: “Successivamente sono emersi altri elementi e il Quirinale ha chiesto per nostro tramite ulteriori accertamenti e io sono d’accordo che vadano fatti, ma non posso dire che nell’iter, fino a oggi, ci sia stato qualcosa di errato, particolare o curioso rispetto alle altre richieste di grazia”. “Non è il mio ruolo dire cosa deve fare il presidente della Repubblica rispetto a una grazia”, conclude.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Caso Minetti, Meloni: “Nessun errore nell’iter. Ho appreso della grazia dalla stampa e ho chiesto come funzioni la prassi”

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