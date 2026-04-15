La diocesi vicina a Papa Leone | Spiace per il popolo americano Presidente di cui vergognarsi

L’arcivescovo di Milano ha espresso rammarico per il popolo americano, commentando gli attacchi rivolti a Papa Leone XIV da parte di Donald Trump. Durante un’intervista al Tgr Lombardia, ha affermato che è una fonte di vergogna per gli Stati Uniti dover assistere a questo tipo di critiche nei confronti del Papa. La dichiarazione si inserisce nel contesto delle tensioni tra il presidente statunitense e la figura religiosa.

"Dispiace per il popolo americano che debba vergognarsi del suo presidente". Lo dice l’arcivescovo di Milano, Mario Delpini, ai microfoni del Tgr Lombardia, che lo interroga sugli attacchi a Papa Leone XIV da parte di Donald Trump. Oltre a confessare di non essere "un suo grande fan", Trump ha definito Prevost "debole e pessimo nella politica estera" per poi chiosare: "Se non fossi alla Casa Bianca, non sarebbe pontefice". Arriva una presa di posizione netta da parte dell’arcivescovo di Milano, che non vuole alimentare ulteriori polemiche e taglia corto: "Per il resto il Papa già ha detto ciò che doveva dire". Ovvero che l’amministrazione...🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - La diocesi vicina a Papa Leone: "Spiace per il popolo americano. Presidente di cui vergognarsi" Monsignor Mario Delpini e Donald Trump: "Mi dispiace per il popolo americano che deve vergognarsi del suo presidente"Milano, 14 aprile 2026 - "Mi dispiace per il popolo americano che deve vergognarsi del suo presidente". Disappunto di Trump su Papa Leone: “Non voglio un Papa che critichi il Presidente americano. È un debole”Toni duri di Trump su Papa Leone XIV, definendolo “debole” e “pessimo sulla politica estera”.