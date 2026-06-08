Un uomo di 72 anni, ex procuratore capo di Prato, è rimasto coinvolto in un incidente domestico. È caduto e ha riportato ferite gravi. Attualmente si trova in prognosi riservata. La dinamica dell’incidente non è ancora stata chiarita. Le forze dell’ordine stanno conducendo accertamenti per ricostruire quanto accaduto. Nessun altro coinvolto è stato segnalato.

Prato, 8 giugno 2026 – Un grave incidente domestico per Giuseppe Nicolosi, 72 anni, ex procuratore capo di Prato. L’ex magistrato è caduto dalle scale e ha riportato un forte trauma cranico e probabili fratture alle costole; l’incidente è avvenuto domenica sera nella sua abitazione di Firenze. Nicolosi è stato portato all’ospedale di Careggi dove è stato ricoverato in prognosi riservata. Peraltro di Nicolosi, che come capo della Procura della Repubblica a Prato era stato molto apprezzato, si era molto parlato proprio negli ultimi giorni come uno dei possibili assessori della nascitura giunta di Matteo Biffoni. Per lui si ipotizzava una delega alle sicurezza, in un territorio che conosce molto bene avendo guidato l’ufficio giudiziario di piazzale Falcone e Borsellino per diversi anni, dal 2016 al 2023, fino a quando è andato in pensione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Rovinosa caduta, grave l’ex procuratore Giuseppe Nicolosi. E’ in prognosi riservata

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