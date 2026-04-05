Rovinosa caduta sulla pista Stelvio | donna grave in ospedale

Questa mattina sulla pista Stelvio di Bormio si è verificato un grave incidente che ha coinvolto una donna di circa 50 anni. La donna è caduta improvvisamente e ha riportato un infortunio grave, che ha reso necessario il trasporto in ospedale. Sul luogo sono intervenuti gli agenti della polizia per le verifiche del caso e per ricostruire l’accaduto. Le condizioni della donna sono ancora sotto monitoraggio.

Bruttissimo incidente questa mattina sulla pista Stelvio di Bormio: per ragioni ancora in corso d'accertamento da parte degli uomini della polizia, intervenuti in loco, una donna di circa 50 anni è caduta rovinosamente a terra e ha subito un grave infortunio.I soccorsiI soccorsi sono scattati in. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it Brutta caduta per Fredrik Moeller sulla Stelvio: si teme un grave infortunioUn evento cruciale ha segnato l’inizio della stagione olimpica, quando during la prima prova cronometrata della discesa maschile a Bormio, sulla... Paura per Vonn, caduta rovinosa e grave infortunio in discesa Milano Cortina(Adnkronos) – Paura per Lindsey Vonn, protagonista di una rovinosa caduta nella discesa libera femminile alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 oggi... Milano Cortina 2026, brutta caduta di Lindsey Vonn nella discesa libera Temi più discussi: MotoGP Austin 2026: Márquez primo dopo una brutta caduta; Esce a sistemare l'antenna parabolica, ma cade dalla scala e muore; Donna trovata senza vita sulle strisce pedonali: l'ipotesi che sia caduta per il forte vento; LIVE Pattinaggio artistico, Mondiali 2026 in DIRETTA: trionfo tedesco nelle coppie d’artistico! Grassl e Frangipani non deludono. Sofia Goggia bronzo olimpico nella discesa, caduta rovinosa per VonnCORTINA - Sofia Goggia è di bronzo. Nella discesa femminile sulla pista Olimpia delle Tofane, l’azzurra ha chiuso dietro l’americana Johnson, oro, e la tedesca Aicher, argento. È la terza medaglia a ... ilmattino.it Federica Brignone operata dopo la caduta nel gigante. «Oltre alla frattura di tibia e perone c’è la rottura del crociato» – Il videoDopo l'incidente in Val di Fassa la campionessa è stata ricoverata alla clinica La Madonnina a Milano. Nelle prossime ore, spiega la Federazione, inizierà la riabilitazione L'articolo Federica Brignon ... msn.com Caduta rovinosa sulla Litoranea delle Cinque Terre, ciclista trasportato in pronto soccorso x.com Frontignano di Ussita, rovinosa caduta con lo snowboard: ragazzo soccorso dall'eliambulanza facebook