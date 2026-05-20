Grave incidente pedone in prognosi riservata

Da veneziatoday.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Stamattina, poco dopo le 8, un pedone è stato investito in via Vespucci a Mestre, all’incrocio con il quartiere San Giuseppe. La vittima stava attraversando la strada quando è stato coinvolto nell’incidente. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine. La persona colpita è stata trasportata in ospedale e si trova in prognosi riservata. La strada è rimasta chiusa temporaneamente per i rilievi di rito.

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Stamattina, mercoledì 20 maggio, verso le 8 un pedone è stato investito in via Vespucci a Mestre, intersezione quartiere San Giuseppe, mentre stava attraversando la strada a piedi. Finito a terra in condizioni molto gravi è stato subito soccorso dal Suem e ricoverato poi in prognosi riservata. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

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