Grave incidente pedone in prognosi riservata

Stamattina, poco dopo le 8, un pedone è stato investito in via Vespucci a Mestre, all’incrocio con il quartiere San Giuseppe. La vittima stava attraversando la strada quando è stato coinvolto nell’incidente. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine. La persona colpita è stata trasportata in ospedale e si trova in prognosi riservata. La strada è rimasta chiusa temporaneamente per i rilievi di rito.

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