Grave incidente pedone in prognosi riservata
Stamattina, poco dopo le 8, un pedone è stato investito in via Vespucci a Mestre, all’incrocio con il quartiere San Giuseppe. La vittima stava attraversando la strada quando è stato coinvolto nell’incidente. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine. La persona colpita è stata trasportata in ospedale e si trova in prognosi riservata. La strada è rimasta chiusa temporaneamente per i rilievi di rito.
Stamattina, mercoledì 20 maggio, verso le 8 un pedone è stato investito in via Vespucci a Mestre, intersezione quartiere San Giuseppe, mentre stava attraversando la strada a piedi. Finito a terra in condizioni molto gravi è stato subito soccorso dal Suem e ricoverato poi in prognosi riservata. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
ANZIANA INVESTITA MENTRE ATTRAVERSA, E' GRAVISSIMA. IL CONDUCENTE ACCECATO DAL SOLE | 11/12/2025
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