Rotary club Palermo Montepellegrino | al Teatro Massimo celebrato il decennale tra memoria servizio e futuro
Il Rotary Club Palermo Montepellegrino ha festeggiato il suo decimo anniversario al Teatro Massimo di Palermo, nella Sala Onu. La serata ha coinvolto soci, autorità rotariane, ospiti e amici del club, per celebrare dieci anni di attività. La cerimonia ha ricordato i momenti salienti del decennio e ha sottolineato l’impegno nel servizio e nella comunità. La celebrazione si è svolta in un’atmosfera formale e raccolta, senza eventi pubblici o interventi di figure istituzionali.
Nella prestigiosa Sala Onu del Teatro Massimo di Palermo il Rotary Club Palermo Montepellegrino ha celebrato il decimo anniversario della propria fondazione, avvenuta nel 2016, con una serata che ha riunito soci, autorità rotariane, ospiti e amici del Club per ripercorrere dieci anni di amicizia. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
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