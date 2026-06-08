Rotary club Palermo Montepellegrino | al Teatro Massimo celebrato il decennale tra memoria servizio e futuro

Notizia in breve

Il Rotary Club Palermo Montepellegrino ha festeggiato il suo decimo anniversario al Teatro Massimo di Palermo, nella Sala Onu. La serata ha coinvolto soci, autorità rotariane, ospiti e amici del club, per celebrare dieci anni di attività. La cerimonia ha ricordato i momenti salienti del decennio e ha sottolineato l’impegno nel servizio e nella comunità. La celebrazione si è svolta in un’atmosfera formale e raccolta, senza eventi pubblici o interventi di figure istituzionali.