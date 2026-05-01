Un pasto caldo che diventa presenza il Rotary club Palermo Montepellegrino accanto ai più fragili della città

Da palermotoday.it 1 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Ieri, nell'ultimo mercoledì di aprile, il Rotary Club Palermo Montepellegrino ha organizzato un evento dedicato a fornire pasti caldi ai senzatetto e alle persone in difficoltà nella città. La presidente del club ha partecipato personalmente all’iniziativa, che prevede distribuzioni regolari di cibo e supporto diretto a chi si trova in condizione di vulnerabilità. L’attività si inserisce nel programma di impegno sociale dell’associazione, volto a offrire aiuto concreto alla comunità.

Ieri, ultimo mercoledì di aprile, il Rotary Club Palermo Montepellegrino, guidato dalla Presidente Freda Liotta, ha rinnovato il proprio impegno concreto a favore dei clochard e dei bisognosi della città di Palermo, confermando una presenza costante e discreta accanto a chi vive situazioni di.🔗 Leggi su Palermotoday.it

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