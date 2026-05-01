Un pasto caldo che diventa presenza il Rotary club Palermo Montepellegrino accanto ai più fragili della città

Ieri, nell'ultimo mercoledì di aprile, il Rotary Club Palermo Montepellegrino ha organizzato un evento dedicato a fornire pasti caldi ai senzatetto e alle persone in difficoltà nella città. La presidente del club ha partecipato personalmente all’iniziativa, che prevede distribuzioni regolari di cibo e supporto diretto a chi si trova in condizione di vulnerabilità. L’attività si inserisce nel programma di impegno sociale dell’associazione, volto a offrire aiuto concreto alla comunità.

Ieri, ultimo mercoledì di aprile, il Rotary Club Palermo Montepellegrino, guidato dalla Presidente Freda Liotta, ha rinnovato il proprio impegno concreto a favore dei clochard e dei bisognosi della città di Palermo, confermando una presenza costante e discreta accanto a chi vive situazioni di.🔗 Leggi su Palermotoday.it Notizie correlate Un pasto caldo per i poveri, Lagalla: "La città sa prendersi cura dei più fragili""La rinnovata iniziativa 'Pane ca’ meusa agli indigenti' dell’Antica Focacceria San Francesco rappresenta da sempre un segnale importante per la... Sostegno a chi sta accanto ai più fragili: al via il nuovo percorso di aiuto psicologicoE’ in partenza a Cesena un percorso di supporto psicologico rivolto a familiari che si prendono cura di una persona in condizioni di non... Altri aggiornamenti Che caldo che fa. La campagna di Legambiente si conclude a PalermoA Palermo il caldo estremo è ormai un problema strutturale che colpisce in modo trasversale tutti i quartieri della città. Le ondate di calore interessano sia la zona nord, come il quartiere Libertà, ... tg24.sky.it Palermo ricorda il missionario Biagio Conte a tre anni dalla mortePer tutta la vita ha cercato gli ultimi e gli emarginati, i senzatetto che chiamava fratelli, e li ha aiutati a rialzarsi, a ritrovare fiducia, offrendo loro non soltanto un tetto ma una vera città, ... tg24.sky.it