Sabato 25 aprile a Palermo si svolgono eventi ufficiali e cortei per commemorare l’81° anniversario della Liberazione. La giornata prevede momenti istituzionali e manifestazioni pubbliche, con momenti di musica al Teatro Massimo. La celebrazione coinvolge diverse parti della città, con partecipanti che si raccolgono per ricordare questa ricorrenza. La data segna una ricorrenza importante nella storia locale e nazionale.

? Cosa sapere Palermo celebra l'81° anniversario della Liberazione con cortei e momenti istituzionali sabato 25 aprile.. I proventi della pastasciutta a Piazza Casa Professa sosterranno la missione ARCS in Libano.. Sabato 25 aprile, Palermo celebra l’81° anniversario della Liberazione dal nazifascismo con una maratona di appuntamenti che porterà le istituzioni al parco Piersanti Mattarella e la cittadinanza tra le strade del centro storico. Il programma ufficiale prevede un inizio solenne alle ore 9 con la cerimonia istituzionale, dove Anpi, Arci e Cgil saranno presenti insieme alle autorità civili e militari. La memoria dei caduti sarà onorata alle 9:30 con la deposizione di corone di alloro e fiori presso la lapide dedicata ai caduti di Cefalonia e al cippo che ricorda Pompeo Colajanni.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Palermo celebra la Liberazione: tra cortei e musica al Teatro Massimo

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