Rosso Visciola e Festa di Sant' Antonio | a Sezze una serata di degustazioni spettacolo e musica dal vivo

A Sezze si svolge la manifestazione Rosso Visciola, dedicata alle eccellenze enogastronomiche, culturali e artistiche della città. La serata prevede degustazioni di prodotti locali, spettacoli e musica dal vivo. L’evento si ripete annualmente e si tiene nella zona centrale della città. La manifestazione coinvolge produttori, artisti e operatori culturali locali, offrendo un programma che combina gastronomia e intrattenimento.

Torna a Sezze Rosso Visciola – Il cibo nella terra del mito: la manifestazione che celebra le eccellenze non solo enogastronomiche ma anche culturali e artistiche della città.La manifestazione è organizzata dal Comune di Sezze in collaborazione con la parrocchia Santa Lucia e rientra nell’ambito. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

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