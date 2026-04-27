Festa di san Vincenzo e sant’Antonio a Penne | il programma tra musica e spettacolo

A Penne si avvicina la tradizionale festa dedicata a san Vincenzo e sant’Antonio, che si svolgerà presso Villa Degna dal primo al tre maggio. L’evento, gratuito, prevede tre serate di spettacoli a partire dalle 21:00, con intrattenimenti che abbracciano vari generi e atmosfere diverse. La manifestazione si inserisce nel calendario delle celebrazioni locali, offrendo musica e spettacolo per tre serate consecutive.

Penne si prepara a festeggiare san Vincenzo e sant’Antonio a Villa Degna. Da venerdì 1° maggio a domenica 3 il programma, a ingresso gratuito, con inizio spettacoli alle ore 21:00, prevede tre serate di intrattenimento d’eccellenza che spaziano tra generi e atmosfere diverse.Il weekend si apre.🔗 Leggi su Ilpescara.it Notizie correlate Monte Sant’Angelo celebra le Fanoje: mercoledì 18 marzo torna la festa dei falò di San Giuseppe tra tradizione, musica e comunitàMonte Sant’Angelo celebra le Fanoje: mercoledì 18 marzo torna la festa dei falò di San Giuseppe tra tradizione, musica e comunità Monte Sant’Angelo... Fede, musica e sapori per San Marco Evangelista: il programma della festa patronaleCELLINO SAN MARCO – Comunità in fermento per le celebrazioni in onore del Santo Patrono. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Amendolara accende la festa di San Vincenzo Ferrer tra fucarazzi, musica e comunità · CosenzaChannel.it; Michele Zarrillo ad Acate: concerto in piazza per la festa di San Vincenzo Martire; 25 aprile in Val di Cornia: tutte le celebrazioni tra Piombino, Campiglia, Suvereto e San Vincenzo; Palio delle Oche: l’antica sfida che fa battere il cuore a Campomarino. Amendolara accende la festa di San Vincenzo Ferrer tra fucarazzi, musica e comunitàDa domani due giornate di celebrazioni nel paese ionico tra falò, sapori locali e i tradizionali puntilli nel centro storico ... cosenzachannel.it Michele Zarrillo ad Acate: concerto in piazza per la festa di San Vincenzo MartireMichele Zarrillo ha tenuto un concerto ad Acate il 25 aprile 2026 in Piazza Libertà, per la festa di San Vincenzo Martire. Migliaia di spettatori dalla Sicilia. quotidianodiragusa.it GARFAGNANA FOOD&MUSIC FESTIVAL DAL 1° AL 3 MAGGIO FESTA DELLA MUSICA, E DEL CIBO, IN PIAZZA DELLA REPUBBLICA Torna il Garfagnana Food&Music Festival con tanta musica e lo street food. Dal 1° al 3 maggio, sul palco di piazza della R - facebook.com facebook Pallacanestro femminile, grande festa a Schio per il 14mo scudetto della Famila. Le scledensi in gara 3 hanno completato la rimonta sulla Reyer Venezia. Lagunari battute 70-64 dopo 40 minuti di grande intensità. x.com