La Juventus punta a ridurre la rosa prima di acquistare nuovi giocatori. La decisione arriva dopo la delusione per la mancata qualificazione in Champions League. La società ha deciso di concentrarsi sulle cessioni, considerando che la rosa attuale risulta troppo ampia. Questa scelta mira a rafforzare la squadra e a pianificare meglio le mosse per la prossima stagione. La priorità è alleggerire l’organico prima di fare nuovi investimenti sul mercato.

Con la delusione per la mancata qualificazione in Champions League ancora decisamente bruciante, in casa Juventus si deve voltare pagina e guardare al futuro. In ottica calciomercato, dalle parti della Continassa ci si ritrova a dover gestire una rosa particolarmente numerosa e, con il rientro di diversi giocatori dai prestiti, il club bianconero dovrà sfoltire l’organico prima di poter accelerare concretamente sul mercato in entrata. Spalletti riparte da oltre 30 giocatori. Nelle prime fase della finestra estiva di trattative, la priorità della dirigenza potrebbe essere quella di alleggerire la rosa attraverso diverse cessioni. Tra i calciatori rientrati dai prestiti ci sono Daniele Rugani, Joao Mario, Douglas Luiz, Nico Gonzalez e Arthur. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - Juventus, rosa troppo ampia: priorità alle cessioni prima dei nuovi acquisti

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