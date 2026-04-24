Il Milan sta pianificando la squadra per la stagione 20262027, considerando il ritorno in Champions League e l'acquisto di nuovi giocatori. Sono previste conferme e cessioni di alcuni calciatori, mentre altri potrebbero arrivare per rafforzare il reparto offensivo e il centrocampo. La società sta lavorando per definire il modulo e le strategie di mercato in vista delle prossime competizioni.

La stagione 20252026 del Milan si avvicina alla conclusione con un obiettivo ormai a portata di mano: il ritorno in Champions League. Servono ancora 7 punti nelle ultime 5 giornate per blindare aritmeticamente la qualificazione, ma la sensazione è che il traguardo sia vicino. Si può considerare un’annata di ripartenza, dopo l’ottavo posto della stagione precedente sotto la gestione Fonseca-Conceicao, che aveva destabilizzato ambiente e prospettive. Massimiliano Allegri, fin dal suo ritorno, ha ribadito che il primo passo fosse rientrare stabilmente nell’Europa che conta. Un obiettivo condiviso con la dirigenza e in particolare con l’amministratore delegato Giorgio Furlani e con il direttore sportivo Igli Tare.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - La probabile formazione del Milan 2026/2027: modulo, conferme, cessioni e nuovi acquisti

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