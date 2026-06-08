Rome Chamber Music Festival | Rock e Classica a Roma

La 23ª edizione del Rome Chamber Music Festival combina musica da camera e rock internazionale. L’evento si svolge a Roma e unisce generi musicali diversi in un’unica manifestazione. La rassegna propone performance di artisti di musica classica e di band rock, creando un ibrido tra i due mondi. La manifestazione si svolge nel capoluogo italiano, attirando pubblico di appassionati di entrambi i generi.

Cosa: La 23ª edizione del Rome Chamber Music Festival, un evento musicale che unisce la grande musica da camera all’energia esplosiva del rock internazionale.. Dove e Quando: A Roma, presso lo storico Teatro Argentina, dal 18 al 21 giugno 2026.. Perché: Per vivere un’esperienza sonora irripetibile in cui i capolavori classici si fondono con le performance di leggende viventi del rock come Mike Mills dei R.E.M. e Chuck Leavell dei Rolling Stones.. La musica da camera si prepara a vivere una rivoluzione sonora senza precedenti nel cuore pulsante della capitale. L’eleganza senza tempo degli archi e la complessa raffinatezza delle partiture classiche si preparano a incontrare frontalmente l’energia travolgente e l’elettricità del grande rock internazionale. 🔗 Leggi su Ezrome.it

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