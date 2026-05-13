Porko rock music festival
Dal 28 maggio al 2 giugno 2026 si terrà a Piombino Dese il Porko Rock Festival, un evento musicale che si svolge ogni anno dal 1991. La manifestazione è dedicata alla musica indipendente e originale e si concentra sulla promozione di artisti che propongono composizioni proprie, con attenzione alla qualità del live. La rassegna rappresenta un appuntamento consolidato nel panorama musicale locale, attirando pubblico e artisti da diverse aree.
Dal 28 maggio al 2 giugno 2026 torna a Piombino Dese (PD) Porko Rock, storico festival dedicato alla musica originale indipendente, nato nel 1991 da un’idea allora controcorrente: dare spazio agli artisti che propongono musica propria, valorizzando la creatività e la dimensione autentica del live.🔗 Leggi su Padovaoggi.it
Porco Bravo - Al Despertar
Notizie correlate
Charli XCX ha pubblicato il suo nuovo singolo “Rock Music” (che non è rock e, proprio per questo, lo è)Lo aveva detto lei stessa, al termine della lunghissima Brat Summer: «Penso che la dance floor sia morta, quindi ora facciamo musica rock».
I Music Piemonteis festeggiano cinquant'anni di storia: al via il 7° Ciriè Music FestivalL’associazione I Music Piemonteis taglia il prestigioso traguardo del mezzo secolo di vita e sceglie di celebrare la ricorrenza con la settima...