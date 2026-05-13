Porko rock music festival

Dal 28 maggio al 2 giugno 2026 si terrà a Piombino Dese il Porko Rock Festival, un evento musicale che si svolge ogni anno dal 1991. La manifestazione è dedicata alla musica indipendente e originale e si concentra sulla promozione di artisti che propongono composizioni proprie, con attenzione alla qualità del live. La rassegna rappresenta un appuntamento consolidato nel panorama musicale locale, attirando pubblico e artisti da diverse aree.

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