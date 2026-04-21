RPG | Il Festival Rome Playing Games a Roma

A Roma si svolge il festival Rome Playing Games, dedicato ai giochi di ruolo dal vivo e alle performance interattive. L’evento si rivolge a un pubblico interessato a esperienze coinvolgenti in cui gli spettatori assumono un ruolo attivo. La manifestazione si concentra sulla promozione di attività creative e partecipative nel settore del gaming e delle rappresentazioni teatrali interattive. La rassegna si tiene in diverse location della città, coinvolgendo appassionati e professionisti del settore.

Cosa: Il festival RPG – Rome Playing Games, una rassegna innovativa dedicata al gioco di ruolo dal vivo (LARP) e alle performance interattive in cui il pubblico diventa protagonista.. Dove e Quando: Presso gli spazi dell’Ex Cartiera Latina a Roma. Evento centrale dal 24 al 26 aprile 2026, con una preview il 17 aprile e un appuntamento conclusivo il 29 maggio.. Perché: Per vivere un’esperienza teatrale e ludica fuori dal comune, esplorando temi complessi come la memoria storica, l’identità di genere e l’etica attraverso il coinvolgimento diretto in prima persona.. La scena culturale della capitale si prepara ad accogliere una rivoluzione nel modo di concepire l’intrattenimento e la partecipazione teatrale.🔗 Leggi su Ezrome.it © Ezrome.it - RPG: Il Festival Rome Playing Games a Roma The Hidden Rule About Adding Governors In Anno 117: Pax Romana Notizie correlate That's amore burlesque festival RomeIl That’s Amore Burlesque Festival Rome International Burlesque Festival festeggia quest’anno la sua decima e Golden Edition. Romics 2026, torna il Festival Internazionale del fumetto, animazione, cinema & gamesC’è tutto l’immaginario della pop culture, l’innovazione delle nuove tecniche di storytelling e la celebrazione degli artisti e delle icone più...