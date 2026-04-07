Ferrara diventa più verde | comincia la piantumazione di 52 ' Alberi di quartiere'

A Ferrara si avvia la fase concreta del progetto ‘Albero di Quartiere’, iniziativa avviata dall’amministrazione comunale a giugno 2025. Dopo la settimana di Pasqua, è iniziata la piantumazione di 52 alberi nei quartieri della città, con il coinvolgimento attivo dei cittadini. L’intervento mira ad aumentare le aree verdi di proprietà urbana e a rendere più presente la natura negli spazi pubblici.

La prima fase del progetto è stata avviata lo scorso giugno, con la pubblicazione di un modulo online sul sito istituzionale, finalizzato a raccogliere le segnalazioni dei residenti per la messa a dimora di nuovi alberi. L'iniziativa, nata per consolidare il dialogo con i quartieri, le periferie e le frazioni, si concretizza con la piantumazione di 52 esemplari in diverse zone del territorio. FerraraToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. Guardia di Finanza nei distributori di carburante: 5 violazioni. Un impianto verso la sospensione Gratta e vinci, colpo gobbo nel Ferrarese: vinti 2 milioni di euro. E' caccia al fortunato Errori, dietro le quinte, selfie e cantanti. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

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Svolta nel mondo Veg: “Lecito mangiare animali che stanno sugli alberi” di Francesco Conte Crediti dell'immagine sul sito lercio.it - facebook.com facebook