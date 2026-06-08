Romagnoli e Gila aria di addio | Lotito pensa ad un doppio colpo in difesa

Da calciomercato.it 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il club sta considerando di cedere sia il difensore centrale che l’attaccante spagnolo. La decisione potrebbe portare a due acquisti nel reparto difensivo. La possibilità di un doppio trasferimento si inserisce in un piano di rinnovamento della rosa. La dirigenza sta valutando varie opzioni per sostituire i giocatori in uscita. Nessuna comunicazione ufficiale è stata ancora rilasciata sui dettagli dei potenziali movimenti. La decisione finale dipenderà dagli accordi con i nuovi acquisti e dalle esigenze tecniche della squadra.

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Gattuso potrebbe perdere sia il centrale di Anzio che lo spagnolo. Ed il club sta studiando due profili: che convincono per età e costi Alessio Romagnoli ad un passo dall’Al-Sadd, Mario Gila vicino al Napoli: il presidente Claudio Lotito e il direttore sportivo Angelo Fabiani sono chiamati a ridisegnare la linea difensiva della Lazio nella prossima stagione. Il nuovo tecnico Gennaro Gattuso aspetta notizie positive: ha chiesto al club di confermare almeno uno dei due difensori centrali: per non ripartire da zero e iniziare la stagione con qualche certezza in più. Ma l’evoluzione delle trattative di mercato, potrebbe portare ad uno stravolgimento totale: e ad un doppio addio. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

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