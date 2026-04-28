Il club ha ottenuto l’autorizzazione di un dirigente importante per perfezionare un trasferimento in difesa, ma ora deve convincere la dirigenza della squadra di appartenenza. La trattativa riguarda un calciatore che potrebbe rafforzare il reparto difensivo e contribuire alla rosa già in fase di rinnovamento. La società sta lavorando per concludere l’accordo e inserire il giocatore nel proprio progetto sportivo.

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© Calcionews24.com - Gila Milan, c’è il via libera di Cardinale per il colpo in difesa! Ora resta da convincere Lotito e la Lazio

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