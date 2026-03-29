Calciomercato Milan è Gila il prescelto per la difesa | trattativa ai dettagli con Lotito e novità pesanti in arrivo

Il Milan ha avviato trattative per l'acquisto di Mario Gila, considerato un possibile rinforzo per la difesa in vista della stagione 202627. La società sta definendo i dettagli dell'accordo con il presidente di una squadra di Serie A, con cui ci sono trattative in corso. Gila potrebbe diventare il primo elemento della nuova linea difensiva rossonera.

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