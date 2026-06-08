Roma voucher sportivi 2026 2027 | al via le domande contributi fino a 500 euro per giovani

Roma, 8 giugno 2026 – Al via le domande per i Voucher Sport 20262027 di Roma Capitale. La Direzione Sport del Dipartimento Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda rinnova anche per la nuova stagione l’erogazione di voucher sportivi individuali, con un contributo massimo di 500 euro. La misura è rivolta alle persone con disabilità e ai giovani di età compresa tra i 5 e i 16 anni, per favorire la frequenza di attività sportive presso strutture pubbliche o private. L’intervento punta a promuovere il benessere psicofisico e l’inclusione sociale, offrendo un sostegno economico diretto per l’iscrizione a corsi e discipline sportive. L’obiettivo dell’Amministrazione è abbattere le barriere economiche che possono limitare l’accesso all’attività motoria, favorendo la partecipazione delle fasce di popolazione coinvolte. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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Bonus sport 2026, tornano i voucher da 500 euro per i giovani: requisiti e novità

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Roma, voucher sport 2026/2027: fino a 500 euro per disabili e under 16Roma ha aperto le domande per i voucher sportivi 2026/2027, con un massimo di 500 euro.

Al Via il "voucher sport" della Regione Lazio: 500 Euro per i Giovani. Domande aperte fino al 13 maggioDa lunedì 13 aprile 2026, la Regione Lazio ha avviato le procedure per richiedere il voucher sport da 500 euro, destinato ai giovani.

Temi più discussi: Sito Istituzionale | Voucher sportivi 2026-2027, come fare richiesta; Roma, voucher sport 2026/2027: fino a 500 euro per disabili e under 16; Lo sport per tutti: al via i Voucher Sport 2026/2027 di Roma Capitale; APERTE LE DOMANDE PER I VOUCHER SPORTIVI.

Voucher sportivi 500 euro a Roma per ragazzi 5-16 anni con ISEE fino a 40mila euro e disabili senza limiti. Domanda online entro 30 giugno 2026 sul sito di Roma Capitale con SPID. Email: promozionesportiva@comune.roma.it x.com

Roma, voucher sport 2026/2027: fino a 500 euro per disabili e under 16Roma Capitale eroga voucher sportivi da 500 euro per persone con disabilità e giovani tra 5 e 16 anni. Domande dal 3 al 30 giugno 2026 ... romatoday.it

Voucher sportivi a Roma, pubblicato il bando: 1 milione e 500 mila euro di contributiAgevolazioni fino a 500 euro per le famiglie capitoline. Raddoppiate le associazioni sportive accreditate sul territorio ... gazzettaregionale.it