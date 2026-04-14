Al Via il voucher sport della Regione Lazio | 500 Euro per i Giovani Domande aperte fino al 13 maggio
Da lunedì 13 aprile 2026, la Regione Lazio ha avviato le procedure per richiedere il voucher sport da 500 euro, destinato ai giovani. La misura, che mira a incentivare la pratica sportiva tra i più giovani, rimarrà aperta fino al 13 maggio. Le domande possono essere presentate attraverso il portale dedicato, con le istruzioni disponibili online.
A partire da lunedì 13 aprile 2026, sono ufficialmente aperte le procedure per richiedere il Voucher Sport da 500 euro, la misura promossa dalla Regione Lazio per incentivare la pratica sportiva tra i più giovani. Le famiglie avranno tempo fino al 13 maggio 2026 per presentare la propria domanda.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
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