Roma voucher sport 2026 2027 | fino a 500 euro per disabili e under 16

Notizia in breve

Roma ha aperto le domande per i voucher sportivi 20262027, con un massimo di 500 euro. I contributi sono destinati a persone con disabilità e a giovani tra i 5 e i 16 anni residenti nel territorio. Le richieste possono essere presentate per finanziare iscrizioni e attività sportive. La misura mira a sostenere l'accesso allo sport per queste categorie specifiche. Le domande sono aperte fino a una data ancora da comunicare.