Roma voucher sport 2026 2027 | fino a 500 euro per disabili e under 16
Roma ha aperto le domande per i voucher sportivi 20262027, con un massimo di 500 euro. I contributi sono destinati a persone con disabilità e a giovani tra i 5 e i 16 anni residenti nel territorio. Le richieste possono essere presentate per finanziare iscrizioni e attività sportive. La misura mira a sostenere l'accesso allo sport per queste categorie specifiche. Le domande sono aperte fino a una data ancora da comunicare.
Roma Capitale ha aperto le domande per i voucher sportivi 20262027, contributi individuali del valore massimo di 500 euro destinati a due categorie di cittadini: le persone con disabilità e i giovani tra i 5 e i 16 anni residenti nel territorio capitolino. L'iniziativa è promossa dalla direzione. 🔗 Leggi su Romatoday.it
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Bonus sport 2026, tornano i voucher da 500 euro per i giovani: requisiti e novità
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