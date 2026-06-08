Roma valore della rosa in crescita | +53% in un anno

Il valore della rosa di una squadra di calcio è aumentato del 53% in un anno. La Roma si conferma tra le società con la crescita più significativa nel calcio italiano. Secondo i dati recenti, il valore complessivo della rosa del club ha registrato un incremento notevole rispetto all’anno precedente. La variazione si riferisce alle valutazioni di mercato delle giocatrici e dei giocatori appartenenti alla rosa. Nessuna altra squadra ha registrato un aumento simile nel campionato di Serie A.

La Roma si conferma una delle società in maggiore crescita del calcio italiano. Secondo gli ultimi dati sul valore delle rose in Serie A, il club giallorosso ha fatto registrare uno degli aumenti più importanti dell’intero campionato. La squadra della capitale ha di fatto la terza rosa per valore nella massima serie, dietro solamente a Inter e Juventus. Una crescita dovuta dalle eccezionali prestazioni di gran parte dei giocatori allenati da Gasperini, a cui va il merito di aver fatto uscire le migliori doti da parte di qualunque elemento. Una crescita da 162 milioni di euro. I numeri raccontano una crescita impressionante. Nel giugno 2025 la rosa della Roma aveva un valore stimato di 304 milioni di euro (fonte: transfermarkt ), mentre oggi ha raggiunto quota 465,9 milioni. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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